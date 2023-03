Il Reddito di cittadinanza cambia. La riforma messa in cantiere dal governo Meloni per rivedere il sussidio è quasi in dirittura d'arrivo. I capisaldi: assegno giù a 500 euro per le famiglie senza "occupabili". Se ci sono, invece, il bonus sarà da 375 euro. La durata del sostegno viene tagliata, con un meccanismo a calare, così come i tetti reddituali per accedervi. Cambierà anche il nome: il nuovo reddito sarà definito «Misura di inclusione attiva» e quindi il nuovo acronimo dovrebbe essere "Mia". Verranno coinvolte le agenzie per il lavoro private, che avranno il compito di controllare i furbetti per evitare le truffe che hanno spopolato durante la prima esperienza del reddito di cittadinanza. Non sarà quindi più possibile ricevere il reddito conciliandolo con altri redditi da lavoro. L'obiettivo dichiarato dalla Legge di Bilancio è risparmiare altri 2-3 miliardi oltre al miliardo già tagliato.