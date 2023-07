La settimana che si apre è stata annunciata come molto complicata: in molti infatti stanno ricevendo l'avviso via sms che a breve non riceveranno più il reddito di cittadinanza e si temono tensioni. In mattinata l'Anci (l'associazione dei comuni) ha poi comunicato l'esistenza di problemi tecnici: alcuni rischiano la revoca del sussidio senza che vi sia stata un'effettiva verifica sugli aventi diritto (il cui termine ultimo è dicembre). In alcuni casi quindi, persone cui verrebbe tolto il sostegno potrebbero vederselo riassegnare. L'Inps non avrebbe inoltre potuto mettere a disposizione tutti i dati dei beneficiari e ciò ha creato difficoltà ai Comuni nel redigere gli elenchi dei nuclei familiari fragili. L'Anci è in contatto con il ministero del Lavoro per risolvere questi problemi.