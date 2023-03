Quota 103, a chi spetta l'assegno pieno? Quanto si perde? Requisiti e importi per la pensione anticipata 62 anni. La circolare

Pensioni, Quota 103: l'Inps, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo degli importi relativi alla pensione anticipata a 62 anni, facendo così chiarezza sugli importi e su a chi potrebbe aspettare l'assegno pieno. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato poi che sul proprio sito è disponibile la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio per i lavoratori che entro il 31 dicembre di quest'anno maturano un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni. La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del primo aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il primo agosto 2023.