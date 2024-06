La quattordicesima mensilità rappresenta uno dei benefici economici più attesi dai lavoratori dipendenti italiani e dai pensionati. Introdotta come misura per supportare il reddito delle famiglie durante il periodo estivo, questa mensilità aggiuntiva è diventata una componente essenziale del sistema retributivo in molti settori. Ecco a quanto ammonta e quali sono le differenza tra la quattordicesima rivolta ai lavoratori e quella per i pensionati: qualcuno la riceverà nelle prossime settimane, mentre altre categorie dovranno attendere fino a dicembre.