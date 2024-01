Pensioni sospese, quando gli assegni sono a rischio: tutte le ipotesi (e le eccezioni) nella nuova circolare dell'Inps

Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. Lo ricorda l'Inps in una nota spiegando che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l'Istituto è tenuto a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

