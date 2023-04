Pensioni (con proroga per Quota 103) alle bollette gli interventi che accompagnano il Def: 3 miliardi da usare per quest'anno

Una dote da 3 miliardi per quest’anno, da usare per ulteriori interventi a favore di famiglie e imprese sul fronte energetico contro il caro consumi. Poi le priorità per la prossima legge di Bilancio, che partono dalla riforma del fisco. Il primo Documento di economia e finanza ( Def) del governo di Giorgia Meloni, oggi in Consiglio dei ministri, avrà un profilo di grande prudenza e dunque, come già indicato dal ministro Giancarlo Giorgetti, prospetterà una riduzione di deficit e debito, mentre il Pil cresce più del previsto (+1%).

Bollette, il nuovo piano aiuti: il governo pronto a destinare tre miliardi alle famiglie. ​Nel 2024 taglio dell’Irpef