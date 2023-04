Pensione anticipata nel 2023, quale scegliere? Sono tre le opzioni per uscire dal lavoro prima del tempo stabilito: quota 103, opzione donna e Ape sociale. Dato l'aumento dei prezzi, il caro-vita e l'inasprimento delle condizioni pensionistiche, è bene precisare requisiti, vantaggi (e svantaggi) di ogni possibile misura. Detto ciò, bisogna preliminarmente osservare che l’Inps non eroga soltanto una tipologia di pensione, ma che i trattamenti che si possono ottenere sono differenti, sia in base alla specifica gestione previdenziale alla quale si è iscritti, sia in base all’anzianità di iscrizione e contributiva, nonché alla categoria di appartenenza. Vediamo le diverse opzioni.

