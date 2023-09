Pensioni ottobre 2023, pagamenti cedolino tra aumenti e arretrati: il calendario e importo assegni

Pensioni. In arrivo i pagamenti di ottobre. Assegni più ricchi per molti pensionati tra conguagli degli arretrati e aumenti. Oltre all'accredito e il ritiro in posta c'è anche la possibilità di ricevere il dovuto del cedolino direttamente a casa grazie a un servizio messo a disposizione da Poste Italiane con l’Arma dei Carabinieri. Date, calendario per il ritiro, aumenti e trattenute: ecco quanto c'è da sapere.

Sconti supermercati, elenco completo regione per regione: i negozi divisi per provincia. Liste Pdf per il trimestre anti-inflazione