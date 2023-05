L’aumento delle pensioni minime è sempre nel programma di governo di Forza Italia: il tema, a cui ha accennato anche Silvio Berlusconi nel suo recente intervento dall’ospedale San Raffaele, è stato inserito nelle risoluzioni di maggioranza con cui è stato approvato il Documento di economia e finanza. Nel frattempo però per questi assegni c’è un incremento che già da tempo è legge dello Stato, ma ancora non ha prodotto effetti nelle tasche degli interessati: anche nel mese di maggio non è stato applicato, nonostante decorra da gennaio.