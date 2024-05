Pensioni, i Comuni italiani paradisi fiscali per stranieri: dalla Sicilia all'Abruzzo dove ci sono i regimi fiscali più convenienti

Pensioni. Il "mito" del lavoratore italiano che lascia l'impiego è godersi la pensione all'estero. Prendere la residenza ad esempio in Portogallo era il mantra il per molti neo-pensionati del Belpaese: almeno fino a quando ci sono state agevolazioni fiscali che strizzavano l'occhio a chi voleva, con il proprio assegno, guadagnarci in termini di potere d'acquisto.

Poi il regime fiscale lì è cambiato ma sono "spuntati" altri luoghi appetibili per un buen retiro da "nababbo". Ma anche per i pensionati stranieri l'Italia può essere un "paradiso fiscale". Già, perché per far concorrenza proprio al Portogallo anche l’Italia dal 2019 ha introdotto un cospicuo taglio delle tasse ai pensionati di altri Paesi che si trasferiscono nello Stivale. Ma non dappertutto.

Lo dicono i numeri relativi contribuenti che sfruttano i regimi speciali del sistema fiscale italiano - introdotti per riportare in Italia professionalità e dipendenti espatriati o ancora pensionati o neo residenti danarosi - che a fine aprile il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato con le dichiarazioni dei redditi 2023 (relative all’anno d’imposta 2022).