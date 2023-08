Le pensioni di settembre 2023 avranno un leggero aumento, ma non per tutti. L'assegno sarà rivalutate grazie al taglio del cuneo fiscale, ma riguarda solo i titolari delle pensioni minime. L’aumento sarà del 6,4%, ma soltanto per chi ha più di 75 anni.

Pensioni, quota 103 verso la proroga e o pzione donna modificata. Ecco cosa cambia con la riforma https://t.co/dYGj8S4kLT — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 6, 2023