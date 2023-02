Pensioni, scattano i controlli per accertare chi ne ha diritto all'estero: chi è a rischio e quanto sarà l'aumento

Pensioni a rischio? L’Inps ha dato il via ai nuovi controlli per accertare l’esistenza in vita dei pensionati all’estero. Ecco chi rischia e cosa fare per tutelarsi. La campagna sarà divisa in due sessioni, o cicli, e ad effettuare i controlli sarà appunto Citibank NA, l’Istituto di credito che esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell’INPS. In caso di mancata verifica, come riportato da Money.it, c’è quindi il rischio dello stop della pensione. Per evitare che il pagamento venga sospeso, i pensionati all’estero dovranno tutelarsi seguendo una precisa procedura. Ecco cosa fare e chi sarà escluso dai controlli.

Pensioni, aumenti da marzo: ecco di quanto per ogni fascia. Recupero dell’inflazione per tutti