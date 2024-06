Luglio porta buone notizie per migliaia di pensionati italiani: grazie alla quattordicesima mensilità, si prospetta un aumento significativo delle pensioni per chi ne ha diritto. Questo incremento, destinato ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni e che possiedono un reddito non superiore a due volte l'importo del trattamento minimo, potrà arrivare fino a un massimo di 655 euro. L'aumento delle pensioni a luglio grazie alla quattordicesima rappresenta un importante supporto economico per molti anziani italiani, un incremento modulato in base al reddito e agli anni di contribuzione che mira a offrire un sostegno maggiore a chi ne ha più bisogno.