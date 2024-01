Pensioni, nuovi requisiti: come andare nel 2024 con Quota 103 a Opzione donna

Come andare in pensione nel 2024? Le nuove regole decise dal governo, infatti, fissano una serie di nuovi paletti per chi vorrà e potrà lasciare il lavoro prima di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 di contributi previsti dalle legge Fornero che torna a pieno regime proprio dal prossimo anno.

Pensioni e Quota 41, cosa cambia? Tetti e importi ricalcolati: ecco quanto “costerà” anticipare l’uscita