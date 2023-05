Pensione di cittadinanza reintrodotta: quanto vale, chi sono i beneficiari e come fare domanda

Il Reddito di cittadinanza verrà cancellato, la Pensione di cittadinanza invece no. Il governo Meloni, varando la stretta sul sussidio targato Movimento 5 Stelle nel decreto Lavoro, decide di mantenere l'altra parte dell'aiuto riservato ai poveri, su spinta soprattutto di moderati e centristi all'interno della maggioranza. La legge di Bilancio 2023 abrogava la Pensione di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Ora, però, la marcia indietro porta a lasciarla intatta, affiancandola ai nuovi Assegno di inclusione per i fragili e Strumento di attivazione per gli occupabili.

Ecco la prima pagina del Messaggero in edicola

L'edizione digitale del quotidiano e tutto il sito a soli 9 euro al mese per 1 anno.

Scopri l'Offerta https://t.co/xT6Cj96ILD pic.twitter.com/l3aEck4GfE — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 6, 2023