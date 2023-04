Patto di stabilità, cosa è la riforma dell'Ue (e cosa cambia per l'Italia)

A Bruxelles in conferenza stampa il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni hanno presentato la riforma del Patto di stabilità. La proposta di riforma del patto di Stabilità dell'Ue prevede misure di salvaguardia sulla sostenibilità del debito. Restano invariati i valori di riferimento del 3% e del 60% del Pil per il deficit e il debito. Al termine del piano sulla spesa concordato da ciascuno Stato per il medio termine (4 anni) il rapporto tra debito pubblico e Pil dovrà essere più basso. È poi previsto un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del Pil all'anno finché il disavanzo resta superiore al 3%. La 'salvaguardia' di aggiustamento dello 0,5% sarà indipendente dall'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo.

Patto di stabilità, l'Italia rischia correzione da 14-15 miliardi l’anno. Ue: disavanzo eccessivo, sanzioni sino a 0,5% Pil