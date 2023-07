Pasta, in Italia il prezzo (al chilo) è aumentato del 13,5%. Regge la Grecia, male l'Ungheria. Quali sono le cause

Il leader russo Vladimir Putin ha dichiarato poche ore fa (17 luglio, ndr.) di aver interrotto l’accordo sul grano che per circa un anno ha consentito il flusso di grano dall’Ucraina ai Paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia.

Quali saranno le conseguenze? In attesa di vedere gli effetti collaterali, la pasta continua ad aumentare di prezzo. In Italia, secondo l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, il prezzo (al chilo) è aumentato del 13,5%.