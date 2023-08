Overbooking: cosa è, chi è a rischio e come difendersi dalle compagnie. Le strategie per pagare meno durante il caro-voli

Nel bel mezzo del caro-voli non si arresta il fenomeno dell'overbooking, cioè la presenza di più biglietti venduti rispetto ai posti effettivamente disponibili. Se succede, però, il viaggiatore può chiedere il rimborso o la sostituzione del volo. Ci sono poi diverse tecniche possibili per provare a pagare meno i biglietti, difendendosi dagli algoritmi delle principali compagnie aeree, soprattutto low cost.

Il meccanismo lavora per capire in tempo reale quanta domanda si ha su un singolo volo e, in base a questo, adeguare il prezzo. In momenti di richieste alte, quindi, il sistema porta a prezzi elevati. Il governo, come anticipato da Il Messaggero, presenta per questo oggi una stretta per provare a frenare i meccanismi che "gonfiano" le tariffe.

I biglietti, secondo l'Istat, hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, nonostante il costo del carburante sia sceso di oltre il 40%. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, assieme al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, hanno poi rilevato negli ultimi messi balzi anche del 70% rispetto a un anno fa, soprattutto nei voli per le isole (Sicilia e Sardegna).

Cos'è l'overbooking dei voli e come difendersi

Per overbooking si intende una sovra-prenotazione. Come definito dall'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, indica che i "che i posti disponibili sull'aeromobile sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo".Quindi vengono venduti più biglietti rispetto ai posti realmente disponibili su un aereo. È una pratica legale utilizzata da tutte le compagnie aeree, usata per massimizzare il profitto di ogni volo e tutelarsi se dei passeggeri non si presentano all'imbarco.

Purtroppo si tratta di una pratica legale ed è un "diritto" delle compagnie aeree metterla in atto. In ogni caso le compagnie aeree in partenza dal territorio dell'Ue hanno l'obbligo di informare dei loro diritti i passeggeri coinvolti. C'è ad esempio il diritto ad avere il rimborso del biglietto, oppure a scegliere un volo alternativo tra quelli che risultano disponibili.

La compagnia quasi sempre propone un biglietto sostitutivo sul primo volo disponibile o una sistemazione di pari livello. Se il passeggero rifiuta, la compagnia vede se ci sono passeggeri volontari che sono disposti a cedere il proprio posto in cambio di un rimborso del biglietto. Se nemmeno questa opzione è possibile scatta il risarcimento economico per chi non può imbarcarsi: i soldi dipendono dalla tratta aerea e dalla distanza in kilometri percorsa.

Le strategie per pagare meno i biglietti aerei

Per pagare meno i biglietti, invece, il primo strumento utile da usare su smartphone, pc e tablet è quello dei motori di ricerca per i voli meno cari. I più famosi sono Skyscanner ed eDreams, ma c'è anche l'opzione di Google: confrontano centinaia di opzioni e offrono la più conveniente sul mercato, anche con scali.

Alcune compagnie aeree o venditori terzi, applicano poi degli sconti per chi si collega da un determinato luogo rispetto a un altro. Per questo si può provare a collegarsi ai motori di ricerca con una Vpn, un sistema che permette di far credere ai siti che il collegamento avviene da un'altra posizione geografica.

Usare la navigazione in incognito

Più semplice, ma potenzialmente lo stesso efficace, è la navigazione sui siti delle compagnie e di ricerca voli in modalità incognito. I cookie della navigazione normale sono infatti degli strumenti che i siti internet usano per tracciare le attività dei visitatori e, spesso, possono mettere in moto gli algoritmi. Per nuove ricerche conviene sempre cancellare i vecchi dati di navigazione.

Le altre tecniche che si possono utilizzare

Rimangono poi le strategie più classiche: cercare di prenotare con largo anticipo o molto a ridosso della partenza (con prezzi spesso più bassi), ma anche tentare diverse combinazioni di voli, magari con uno o due scali. Soprattutto con le low cost, poi, più si viaggia leggeri, meno si paga. Con trolley in cabina, bagaglio da stiva e altri extra, il prezzo del biglietto lievita fino al 545%.

Assoutenti ha suggerito poi una serie di regole e accorgimenti, che in alcuni casi possono fare risparmiare fino al 20% sul costo dei biglietti aerei. L'associazione per esempio consiglia di partire tra il lunedì e il mercoledì, prenotando un volo alle 2 di notte, e confrontare i prezzi praticati 2-3 giorni prima e dopo la partenza desiderata.

Le tariffe aeree sono poi più alte nel weekend, giorni in cui scompaiono offerte e promozioni proposte dalla compagnie aeree. Costa di meno partire tra il lunedì e il mercoledì, mentre la domenica è il giorno peggiore della settimana. Si risparmia poi almeno il 10% quando si prenota un volo nazionale con due mesi di anticipo, mentre per i voli internazionali il risparmio maggiore si ha prenotando con 6 mesi di anticipo.