Concorsi pubblici Agenzia delle Entrate, le novità: niente tirocinio e dove si concentreranno le assunzioni

Tutti pazzi per il Fisco. I giovani oggi aspirano a diventare esattori delle tasse, o così sembra se si guarda, con la lente di ingrandimento, alle 188 mila domande arrivate all’Agenzia delle Entrate per i 4.500 posti da funzionario messi a bando quest’estate. Di queste, infatti, il 23% proviene da candidati under 30 (in tutto sono 43.786 su 188.292). Mentre i candidati con un’età compresa tra i 30 e i 40 anni sono più di 73 mila, ovvero il 38% circa.

