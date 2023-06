Offerta Supersmart di Poste Italiane, interessi al 3%: come funziona e quanto conviene​

Tra le opzioni per risparmiare c'è l’offerta Supersmart di Poste Italiane. Una soluzione rivolta ai titolari del “Libretto Smart” che permette di ottenere a scadenza un tasso di interesse più elevato rispetto a quello previsto di base sulle somme non accantonate. In particolare fino al 5 luglio 2023 per i titolari del Libretto Smart che hanno soldi da investire è possibile aderire alla nuova Offerta Supersmart Premium 300 giorni.

Tassi, la nuova stretta della Bce: aumento dello 0,25% (ora al 4%). È l'ottavo rialzo in meno di un anno