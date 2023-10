Aumentano ancora le vendite dei supermercati e dei discount, mentre continuano a soffrire i piccoli negozi di alimentari. Secondo l'Istat la grande distribuzione, anche vista l'inflazione sul cosiddetto "carrello della spesa", ha visto i propri scontrini crescere del 4,8% su base annua, con il dato spinto soprattutto dal settore alimentare (+7,1%), mentre per quello non alimentare la crescita è limitata allo 0,2%. Per i discount agosto è stato un mese di vero e proprio boom: l'aumento in valore delle vendite è stato dell'8,6%. Registrano aumenti anche il commercio elettronico (+1,4%) e le vendite al di fuori dei negozi, come per esempio il commercio ambulante (+1,3%). Al contrario i piccoli negozi subiscono un nuovo calo sugli scontrini dello 0,2%.

