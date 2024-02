Nuova Irpef, il governo studia un altro taglio: ecco come possono cambiare gli stipendi per chi guadagna più e meno di 50mila euro. Le simulazioni

Una nuova sforbiciata alle aliquote Irpef che potrebbe far salire ancora di qualche centinaio di euro l'anno i redditi e le buste paga. Il governo ci sta lavorando e cerca le apposite risorse, con l'idea di privilegiare stavolta la fascia medio-alta, cioè coloro che guadagnano attorno ai 50mila euro l'anno. Il destino del taglio dell'Irpef è legato a quello di un altra misura: il concordato biennale per le partite Iva. Più risorse arriveranno da lì, più l'esecutivo investirà sul nuovo taglio Irpef. Parola del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. Ma se da tre si passasse a due aliquote, cosa cambierebbe effettivamente per le buste paga e chi ci guadagnerebbe?