La riduzione del costo del denaro (un quarto di punto, dal 4,5 al 4,25 per cento) decisa alcuni giorni fa dalla Banca centrale europea rappresenta una svolta fondamentale per l'area euro ma, a quanto pare, le banche avevano già fiutato l'aria anticipando le mosse di Francoforte. Ad aprile, secondo i dati diffusi da Bankitalia, i tassi di interesse sui prestiti erogati in Italia nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg), si sono collocati al 4,09% dal 4,21% di marzo.