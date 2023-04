Mutui sempre più cari. E la Banca centrale europea non accenna a mollare la presa, facendo intravedere nuovi rialzi del costo del denaro per contenere l'inflazione nonostante la corsa dei prezzi appaia al momento in frenata. Per un mutuo a tasso variabile oggi servono fino a 4.236 euro in più all'anno rispetto al 2021, mentre chi accende oggi un finanziamento a tasso fisso si ritrova a spendere fino a 3.240 euro annui rispetto a chi lo ha avviato due anni fa. A fare i conti è l'associazione dei consumatori Codacons, che ha realizzato alcune simulazioni sulle tipologie di mutuo più richieste in Italia, mettendo a confronto le migliore offerte presenti sul mercato.