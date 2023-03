Mutui, tassi sempre più alti e rata più pesante per chi ha sottoscritto un prestito a tasso variabile per comprare casa o si appresta a chiedere un finanziamento. Secondo l’analisi di Facile.it, con i livelli attuali dei saggi, il 18,6% dei mutuatari che lo scorso anno hanno chiesto un prestito oggi non avrebbe i requisiti per presentare domanda, vale a dire non rispetterebbe il rapporto rata/reddito (di solito pari a circa 1 a 3) usato dalle banche come criterio di selezione per l’erogazione del finanziamento. E oggi, rispetto a un anno fa, per potersi permettere la stessa rata di mutuo bisogna avere un reddito più alto del 27%.