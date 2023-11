Rc auto anche per i veicoli elettrici leggeri: monopattini a rischio, novità per veicoli storici e flotte

Assicurazioni anche per i veicoli elettrici leggeri (ad esempio le minicar elettriche, ma sono a rischio anche i monopattini) e niente copertura per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto o per quelli storici. Sono alcune delle novità approvate in consiglio dei Ministri che ha dato il via al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto. «In particolare, - spiega il ministero - vengono previste alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell'assicurato».