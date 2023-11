Assegno unico, aumenti per chi ha Btp e buoni postali: ecco perché e cosa c'entra l'Isee. Le novità della Manovra

Manovra. Fuori dal calcolo dell'Isee i Btp e i buoni postali. I titoli di Stato italiani non rientreranno più nel calcolo dell’Isee, l’Indicatore della situazione economica familiare. Saranno esclusi fino ad un importo massimo di 50 mila euro. Dal calcolo dell’Isee, e sempre fino alla soglia dei 50 mila euro, saranno esclusi inoltre gli altri titoli garantiti dallo Stato, come i libretti e i Buoni postali. Ma cosa determina questo in termini pratici?

L'Isee è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali o agevolazioni e in che misura. Alcuni esempi? Supporto formazione e lavoro, borse di studio universitarie, bonus asili nido, altri bonus. E anche, e non ultimo, l'assegno unico.

Escludere dunque dal calcolo dell'Isee i titoli di Stato avrà come conseguenza un "aumento" delle prestazioni (che sul reddito familiare si basano) per coloro i quali detengono questo tipo di titoli: a parità di altri redditi rispetto al passato, si "abbasserebbe" la quota totale Isee per l'abbassamento della parte patrimoniale con l'effetto una crescita del contributo richiesto. Ma, come spiega la Relazione tecnica alla manovra, gli effetti veri e propri saranno evidenti soprattutto - sebbene in misura contenuta - sull'assegno unico.