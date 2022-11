Centotrentasei articoli, quindici capitoli, 83 pagine. La Manovra del governo Meloni inizia a prendere forma in un testo organico, ieri in tarda serata ancora da rifinire presso il Mef. Qualche capitolo, forse ancora al vaglio del governo, ha solo il titolo, manca invece la norma: è così ad esempio per “opzione donna”, ma anche per un finora inedito «contributo di solidarietà temporaneo». Molte le misure note - aiuti contro il caro bollette, pensioni anticipate, reddito di cittadinanza - ma non mancano le novità. Alcuni interventi possono sembrare piccoli, come la tassazione ridotta sulle mance ai camerieri o sulle pappe e il latte per neonati, ma in realtà rappresentano un sollievo per la platea coinvolta.