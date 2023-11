Dal taglio delle tasse non si dovrà tornare indietro. La riduzione dell’Irpef, al momento finanziata per un solo anno (il 2024), dovrà essere confermata anche per quelli successivi. Sarebbe improponibile sul piano politico, prima ancora che tecnico, un rimbalzo del prelievo fiscale: insomma una situazione in cui i contribuenti si troverebbero a dover pagare nuovamente di più. Per questo il governo ha iniziato a mettere da parte i fondi necessari.

Nello speciale “salvadanaio” creato per finanziare la riforma fiscale, sono già stati accantonati 3,5 miliardi di euro per il 2025, e circa 2,7 miliardi l’anno a partire dal 2026. Il dato emerge dalla documento del Servizio Studi del Senato che esamina il decreto attuativo della riforma fiscale firmata dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, e che riduce le aliquote Irpef da quattro a tre, accorpando quella del 27 per cento a quella inferiore e creando così un maxi scaglione che tassa i redditi fino a 28 mila euro con un’aliquota del 23 per cento.

