L'inflazione in Italia: ecco le città più colpite dall'aumento dei prezzi. «Costo della spesa preoccupante»

Si sta consolidando in Italia la fase di rallentamento dell’inflazione. È quanto emerge dai dati Istat di febbraio relativi all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), che pur registrando da un lato un incremento dello 0,2% su base mensile, attestano su base annua una discesa al 9,1% (la stima preliminare era del 9,2%). In termini di costi aggiuntivi, considerando l’arco temporale di dodici mesi, sulle tasche di molte famiglie italiane continuano tuttavia a pesare i rincari sul carrello della spesa. Il quadro della situazione varia di città in città.

