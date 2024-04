I beneficiari dei nuovi incentivi auto dovranno mantenere il veicolo acquistato per almeno un anno per quanto riguarda le persone fisiche e per almeno due anni nel caso di persone giuridiche. È quanto emerge dalla bozza del decreto riportata dal Sole24 ore. «Il decreto è stato pubblicato, nel senso che avendo conseguito la firma di tutti i dicasteri interessati è di fatto pubblico, però il piano incentivi scatterà quando avremo il via libera definitivo tra qualche settimana». Ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso nel corso di una intervista a «Zapping», trasmissione di Radio Rai 1. Il decreto, ha proseguito, «stanzia risorse importanti, quasi 1 miliardo di euro (950 milioni) con tre direttrici: più incentivi a chi rottama un'auto altamente inquinante, più incentivi a chi ha un reddito basso e di fatto favorisce i veicoli prodotti nel nostro Paese».