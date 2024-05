Incentivi auto 2024, lo sconto arriva fino a 13.750 euro se l’Isee è sotto i 30mila: si parte da oggi

Da settimane i concessionari hanno già iniziato a calcolare lo sconto, tagliando il prezzo di listino. Ma soltanto oggi, dopo una serie di rinvii anche legati a questioni meramente burocratiche, scattano i nuovi incentivi per auto, moto e veicoli commerciali, che il governo ha messo in campo per rinnovare il vecchio e inquinante parco mezzi italiano. Dove la media è di oltre 12 anni. Su input del ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’esecutivo ha stanziato poco meno di un miliardo anche nell’ottica di aiutare la produzione domestica di mezzi, che vede lo stock di veicoli (compresi quelli commerciali) messi sul mercato non superare le 725mila unità.