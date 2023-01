Ecoincentivi auto e moto 2023 da domani al via: tutti gli sconti e le condizioni per i bonus

Via agli incentivi 2023 per le auto. Partono domattina, 10 gennaio, alle ore 10 gli ecoincentivi 2023 per l'acquisto di auto e motocicli a zero o basse emissioni: un pacchetto totale da 630 milioni di euro che punta a ridurre l'impatto inquinante del parco circolante, e che può essere sfruttato sia da privati, che da aziende, noleggiatori e imprese di car sharing, e che non prevede in alcune fasce la necessità di rottamare un veicolo più anziano e inquinante. I bonus sono utilizzabili da chi ha sottoscritto un contratto di acquisto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 ma la gestione della pratica - sulla piattaforma https://ecobonus.mise.gov.it - è affidata a concessionari e rivenditori: niente fai da te, insomma. Per capire l'entità dello sconto e le condizioni per ottenerlo bisogna considerare il livello di emissioni del veicolo che si vuole acquistare: i fondi a disposizione e le modalità di utilizzo infatti sono modulati in tre fasce.