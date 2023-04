Il nuovo Reddito di Cittadinanza non si chiamerà più Mia ma Garanzia per l'Inclusione, abbreviato Gil. Riguarderà circa 709mila nuclei familiari per una spesa di poco superiore ai 5,3 miliardi. Questo strumento sarà affiancato da altri due interventi per le politiche attive al lavoro: la Prestazione di accompagnamento al lavoro e la Garanzia per l'attivazione lavorativa riconosciuto a diverse categorie di cittadini.

