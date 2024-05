Fisco, riforma multe in arrivo: sanzioni in proporzione all'illecito e stop ai limiti

Praticamente pronta la versione definitiva del decreto attuativo della riforma fiscale sulle «sanzioni». Il provvedimento chiamato a rivedere tutte le conseguenze tributarie, amministrative e penali per chi non risulta in regola con gli obblighi fiscali. Il Consiglio dei ministri lo ha già pre-impostato attraverso la revisione di tre decreti del ’97 e della legge sulle cosiddette «manette agli evasori». Adesso l'ultima versione del decreto dovrebbe essere approvata lunedì nel nuovo consiglio dei ministri, anche perché serve un passo in più per far scattare le novità da settembre, in modo da avere un periodo-finestra prima di applicare i cambiamenti.

Nelle prossime settimane arriveranno i nove Testi unici, per cui si è conclusa la consultazione pubblica che ha portato a 218 osservazioni, suggerimenti e proposte di modifiche. Provengono da professionisti, imprese, docenti universitari e addetti ai lavori. L’obiettivo è chiudere l’approvazione entro la pausa estiva, ma poi di concedere più tempo per l’entrata in vigore. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà.

Fisco, ecco i cinque moduli dedicati alle imposte e all'Iva