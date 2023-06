Estate 2023, da Baunei al Lago di Braies tra ticket d'ingresso e divieti di sbarco: le 8 mete italiane con tasse e limitazioni che (forse) non sai

Vacanze 2023 in Italia,questo potrebbe essere l'anno della ripresa del turismo. Dopo anni di chiusure il Bel Paese potrebbe tornare a riempirsi di turisti proprio come accadeva fino a qualche anno fa. Bella, anzi bellissima notizia per le casse, meno per l'ambiente. A preoccupare i sindaci dei luoghi vacanzieri è l'eccessivo affollamento dei turisti che rischiano di creare ingorghi, caos e condotte incivili, oltre che pesare sull’ambiente e sul rispetto delle normative ecologiche e di preservazione della natura. Così da Procida al Lago di Braies i comuni si attrezzano e trovano escamotage per fermare il turismo selvaggio.

Come accade alle Canarie e a Lanzarote anche in Italia si prova a puntare su un turismo responsabile: stop quindi a macchine e motorini per chi arriva da fuori regione, ma anche ingressi a pagamento sulle spiagge (e non solo) e nuove regole per l'igiene pubblica. Ecco quindi la guida per i turisti che scelgono l'Italia