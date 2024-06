Potrebbe slittare la data di scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi. I ritardi sul concordato preventivo, infatti, potrebbero cambiare il calendario delle scadenze. Negli ultimi mesi è già successo una volta. La scadenza per l’invio del modello Redditi dal 30 settembre è slittata al 15 ottobre per uniformarsi alla scadenza della presentazione dell’adesione al concordato.

Il concordato rischia di partire, il 15 giugno, incompleto. Non si è più discusso del concordato per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario nel consiglio dei ministri dello scorso 10 giugno e molto probabilmente la discussione è rimandata al 20 giugno. Il 15 giugno, però, dovrebbe essere pubblicato il software per l’adesione di tutti gli altri contribuenti. Per chi è in regime forfettario si slitterebbe di un mese. Vediamo l'effetto sulla dichiarazione dei redditi.

