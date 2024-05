Decreto Salva-casa in Gazzetta Ufficiale, come accedere alla sanatoria e cosa cambia per i proprietari. La guida

Il decreto salva-casa è in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è stato pensato per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati diversamente rispetto a quanto autorizzato. Secondo il ministro Matteo Salvini: «Non è un condono sull'esterno» ma una «grande opera di semplificazione e di sburocratizzazione». Soddisfatto Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia: «Misure di buon senso».Critiche, invece, le opposizioni, secondo cui si tratta de «l'ennesimo favore a furbi ed evasori». Vediamo cosa cambia nel dettaglio per i proprietari di casa.

Salva casa, come funziona la sanatoria? Posso vendere una casa con abusi edilizi? Domande e risposte