Dazi, cosa sono e quando vengono applicate le misure simbolo della politica protezionistica

I dazi sono imposte da pagare nelle operazioni commerciali di import-export. Sono espressi in percentuale in base al valore delle merci e rappresentano una delle voci di maggior rilevanza di cui tenere conto quando si commercia con l'estero. Sono imposte che colpiscono i prodotti importati all’atto della loro immissione nel territorio doganale dello Stato destinatario della merce e che devono essere pagate all’ufficio della dogana dalla quale entra la merce.

Solo dopo che si paga il dazio, la merce che un venditore di prodotti vuole immettere e vendere in un mercato può circolare liberamente in quel mercato ("pagare dazio" è anche un'espressione comune che indica l'ingresso in un luogo o l'ottenimento di un beneficio dietro pagamento di un somma di denaro).

Le incombenze doganali sono solitamente a carico del compratore, ma può accadere che vengano definiti tra le parti (venditore e compratore) dei termini di resa della merce tali per cui è il venditore a sostenere i costi e gli adempimenti relativi allo sdoganamento del prodotto.