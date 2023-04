Contratti a termine, ecco come cambiano: criteri meno rigidi, ​niente causali fino a 12 mesi

Un alleggerimento del meccanismo della 'causale' per i contratti a termine e una norma che estende la tutela Inail sugli infortuni anche a colf e studenti durante i percorsi formativi scuola-lavoro. Sono due delle norme in arrivo nel decreto sul Reddito di Cittadinanza che avrà un ampio capitolo sul lavoro, tanto che sono in molti ad ipotizzare che sarà questo il provvedimento nel quale il governo introdurrà il taglio di 3 miliardi del cuneo fiscale sui lavoratori a basso reddito preannunciato nel Def. Altre norme riguarderanno l'assegno unico per i ragazzi orfani di un genitore, le finestre pensionistiche per i lavoratori precoci, l'alleggerimento delle sanzioni per gli omessi versamenti contributivi sotto i 10mila euro.