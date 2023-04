Congedo straordinario e malattia, aumento indennità per colf, autonomi e professionisti: le tabelle Inps

Indennità di malattia e di congedo straordinario (leggi maternità/paternità) in aumento nel 2023. L'Inps adegua al tasso di inflazione le indennità per collaboratori domestici, lavoratori autonomi, professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata. I valori sono contenuti nella circolare n. 43/2023 dell'ente previdenziale in cui l'Istituto li adegua a seguito della variazione del tasso di inflazione che l'anno scorso ha registrato una variazione in positivo dell'8,1%.

