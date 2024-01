Congedo parentale 2024, raddoppiano i mesi retribuiti all'80%: circolare Inps, come fare domanda e chi ne ha diritto

Congedo parentale 2024, raddoppiano i mesi retribuiti all'80%. Per i neogenitori con un lavoro dipendente sarà più conveniente utilizzarlo: da questo anno, infatti, coloro che finiscono il periodo di astensione obbligatoria per la nascita del figlio (cinque mesi per la madre compreso il periodo pre parto, 10 giorni per il padre) potranno avere i primi due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%.

Congedi parentali più retribuiti per i neogenitori: tutte le novità e come fare richiesta