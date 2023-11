Colf e badanti, come funziona il click day del 4 dicembre: chi può aderire e a cosa serve

Ci sono voluti quasi 11 anni di attesa, ma alla fine è arrivato il click day per il lavoro domestico: si terrà il prossimo 4 dicembre. Molte famiglie aspettano con ansia di assumere colf e badanti, ma gli ingressi autorizzati potrebbero essere molti meno di quanti servirebbero. Sono circa 9.500, il cui numero include anche gli operatori socio-sanitari, senza una divisione delle quote. Secondo l'associazione datoriale Assindatcolf, invece, ne servirebbero almeno 23 mila l’anno. Questo click day è una giornata dedicata all’invio delle istanze di nulla osta per il lavoro domestico, che arriva grazie al decreto Flussi triennale 2023-2025, con un dpcm emanato lo scorso 27 settembre. La stessa Assindatcolf ha realizzato un riepilogo dei passaggi fondamentali che i datori di lavoro devono seguire.

