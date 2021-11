Da mercoledì cambiano anche le regole per la strada. Già, perché dopo l'ok al Senato al decreto Infrastrutture del 4 novembre (e che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 10), sarà ufficiale anche il nuovo Codice. Multe, parcheggi, monopattini, foglio rosa, pedoni: sono diverse le novità per automobilisti, motociclisti e tutti i "cittadini" della strada.