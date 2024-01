​Certificazione unica 2024, modelli e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: dall'Assegno unico alle mance, le novità

Arrivano i nuovi modelli per la Certificazione unica 2024, con diverse novità per varie prestazioni. L'Agenzia delle Entrate li ha pubblicati sul suo sito, sono quindi disponibili online. Le novità riguardano l'Assegno unico, le mance, i contratti sportivi e altre fattispecie, per effetto delle norme fiscali dell'ultima legge di Bilancio. Ci sono anche le relative istruzioni per la compilazione. Entro il prossimo 16 marzo la Certificazione unica del 2024 deve essere consegnata a chi ha percepito redditi nel corso del 2023 e deve anche essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate. C'è quindi un'unica scadenza per un adempimento doppio. Resta quindi fissata al prossimo 31 ottobre la proroga per le certificazioni che contengono solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730/2024. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

