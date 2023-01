Case green, ora la svolta può arrivare davvero. Il provvedimento era sul tavolo di Bruxelles già dicembre 2021, quando il Messaggero ne aveva dato la prima anticipazione. Il dossier è stato messo da parte per circa un anno, ma le prossime tappe che riguarderanno le ristrutturazioni delle case per portare alle classi energetiche su cui l'Ue punta, sono già stabilite: il 25 gennaio l'approvazione - salvo sorprese - dalla Commissione energia del Parlamento Ue, poi l'approvazione definitiva entro il 13 marzo. Sul testo, però, sono in atto ancora delle trattative.