La prima data da segnare sul calendario è il 31 marzo 2023. Arrivano le prime scadenze per perfezionare alcune delle misure previste dalla Pace Fiscale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure volte per supportare i contribuenti. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) al Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178), passando all’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185). Ecco un focus sulle principali.