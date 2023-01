Cartelle esattoriali, via alla rottamazione di multe e tasse non pagate. Dall'Agenzia delle entrate sono arrivate le indicazioni per la tregua fiscale. Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima manovra (legge n. 197/2022). Ecco la guida.