Sostegni l'aumento dei prezzi, stralcio delle cartelle esattoriali e rafforzamento degli assegni per i figli legali all'inflazione. A distanza di un mese dall'ok in cdm, la manovra partita con i sostegni contro il caro-energia e l'avvio di interventi bandiera come flat tax e quota 103, è un cantiere ancora in piena attività. Ma si delineano alcune misure. In particolare, si introduce la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 per chi non ha versato le tasse, con mini sanzione del 5% sui debiti del biennio 2019-2020. Cancellate poi le cartelle sotto i mille euro fino al 2015: nelle modifiche proposte dal governo lo stralcio slitta al 31 marzo 2023, con l'esclusione delle multe e consentendo ai Comuni di non applicare la norma. Sale invece dal 25% al 50% la tassazione calcolata sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media del 2018-21. Con le modifiche del governo si restringe la platea alle società con almeno il 75% di ricavi da energia. Aumenta l'assegno familiare per i nuclei con quattro o più figli e il congedo parentale sale dal 30 all'80% per un mese aggiuntivo entro il sesto anno d'età, anche peri padri.