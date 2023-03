Cartelle esattoriali, nuova chance per i Comuni che decidono di aderire allo stralcio sotto i 1000 euro. Il decreto milleproroghe concede infatti la possibilità di annullare integralmente le mini- cartelle. In questo caso il Comune dovrà dire «si» (con appositi moduli pubblicati oggi sul sito dell'Agenzia della Riscossione). Inoltre è possibile, sempre per i Comuni, entro il 31 marzo dire invece di «no» allo stralcio parziale che è automatico. Cioè lo stralcio per le sole sanzioni e interessi, previsto dalla legge di Bilancio. I contribuenti hanno quindi una nuova possibilità se il loro comune aderirà all'iniziativa. Sono però già molte le amministrazioni che hanno dichiarato che non avrebbero aderito allo stralcio parziale entro la prima scadenza del 31 gennaio. È dunque improbabile che accolgano questa seconda opportunità legata alla «tregua fiscale».